Иркутск выделил 20 млн рублей на капремонт жилых домов: список объектов

Многоквартирные дома отремонтируют в Иркутске – на эти цели из бюджета города выделено 20 млн рублей по муниципальной программе «Жилище», рассказали в мэрии.
На трех объектах обновления уже завершены. В частности, на улице Советской, 176/196 утеплили торец здания. На проспекте Маршала Жукова, 86 и Помяловского, 12 капитально починили кровли.
До конца года разные виды восстановлений проведут по адресам:
- микрорайон Зеленый, 29 и 119,
- Мельничная, 2/2,
- Марата, 30,
- Бродского, 2,
- Советская, 176/193,
- микрорайон Приморский, 34.
Напомним, данная муниципальная программа предусматривает финансирование 70% объема работ по ремонту многоквартирных домов из городского бюджета и 30% за счет собственников квартир. Средства казны в виде субсидии выделяют управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК.