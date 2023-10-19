Иркутск выделил 20 млн рублей на капремонт жилых домов: список объектов

Многоквартирные дома отремонтируют в Иркутске – на эти цели из бюджета города выделено 20 млн рублей по муниципальной программе «Жилище», рассказали в мэрии.

На трех объектах обновления уже завершены. В частности, на улице Советской, 176/196 утеплили торец здания. На проспекте Маршала Жукова, 86 и Помяловского, 12 капитально починили кровли.

До конца года разные виды восстановлений проведут по адресам:

микрорайон Зеленый, 29 и 119,

Мельничная, 2/2,

Марата, 30,

Бродского, 2,

Советская, 176/193,

микрорайон Приморский, 34.

Напомним, данная муниципальная программа предусматривает финансирование 70% объема работ по ремонту многоквартирных домов из городского бюджета и 30% за счет собственников квартир. Средства казны в виде субсидии выделяют управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК.