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Иркутск выделил 20 млн рублей на капремонт жилых домов: список объектов

Многоквартирные дома отремонтируют в Иркутске – на эти цели из бюджета города выделено 20 млн рублей по муниципальной программе «Жилище», рассказали в мэрии.

На трех объектах обновления уже завершены. В частности, на улице Советской, 176/196 утеплили торец здания. На проспекте Маршала Жукова, 86 и Помяловского, 12 капитально починили кровли.

До конца года разные виды восстановлений проведут по адресам:

  • микрорайон Зеленый, 29 и 119,
  • Мельничная, 2/2,
  • Марата, 30,
  • Бродского, 2,
  • Советская, 176/193,
  • микрорайон Приморский, 34.

Напомним, данная муниципальная программа предусматривает финансирование 70% объема работ по ремонту многоквартирных домов из городского бюджета и 30% за счет собственников квартир. Средства казны в виде субсидии выделяют управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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