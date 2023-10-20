Большинство иркутян оценивают вакансию по уровню зарплаты и отзывам о компании

Отзывы о работодателе входят в тройку самых значимых факторов для соискателей при принятии решения об отклике на вакансию – это показало совместное исследование российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса отзывов о работодателях Dream Job.

Для абсолютного большинства соискателей отзывы о потенциальном месте работы – значимая информация. По результатам опроса hh.ru и сервиса отзывов о работодателях Dream Job, 97% кандидатов из Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области, изучают мнение сотрудников о работодателе, прежде чем откликнуться на вакансию или принять оффер. Причем 67% считают это обязательным при поиске работы и ещё 30% поступают так лишь иногда. Лишь 3% не интересуются отзывами о компаниях, которых рассматривают как работодателей в будущем.

Самым значимым фактором, который больше всего влияет на решение соискателя откликнуться на ту или иную вакансию, стал уровень зарплаты и бенефиты (оценка важности 4,5 баллов из 5 возможных), на втором месте – отзывы о работодателе (4,2 балла), на третьем – задачи и проекты (4,1 балл). Любопытно, что значимость отзывов о работодателе женщины оценивают выше, чем мужчины (4,3 и 4,0 соответственно). А среди соискателей разных профессий, наибольший вес эта информация имеет для специалистов из сферы розничной торговли, продаж и транспорта (по 4.3 балла).

Любопытно, что отзывы могут изменить отношение к компании-работодателю, и это подтвердили 52% соискателей из региона, еще 21% сообщили, что никаких изменений в их оценках компании после знакомства с отзывами у них не произошло, а оставшиеся 27% затруднились дать ответ.

Основными источниками отзывов о потенциальном месте работы опрошенные сибиряки называли сервисы по поиску работы (73% среди тех, кто читает отзывы) и «поисковики» (76%), кроме того, соискатели ищут возможность личного общения с действующими сотрудниками компаний, куда хотели бы трудоустроиться (17%) и используют для поиска информации чаты телеграм-каналов (13%).

На вопрос, оставляете ли вы сами отзывы о своих бывших и настоящих работодателях, 35% подтвердили, что делают это, из них 27% пишут и положительные, и негативные комментарии, еще 5% оставляют отзывы, только если у них сложилось негативное впечатление о сотрудничестве, а 3%, напротив, предпочитают делиться только позитивной обратной связью. Однако, 65% не оставляют отзывы о работодателях в открытых источниках.

Среди тех, кто чаще всего пишет отзывы о своих бывших и настоящих работодателях – специалисты из сфер «Производство, сервисное обслуживание» (48% среди соискателей данного направления), «Управление персоналом, тренинги» (45%), «Высший и средний менеджмент» (40%), «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Розничная торговля» (по 39%).