«Школа активного возраста» открылась в Иркутске

«Школа активного возраста» (школа) для людей 65+ стартовала сегодня в Иркутске на площадке Байкальского банка.

Социальный проект Сбера направлен на повышение качества жизни людей старшего поколения через обучение компьютерной грамотности, работе в интернете, оказание помощи в получении государственных услуг и сервисов в электронном виде и финансовой грамотности.

Слушатели школы научатся обращаться с банкоматами и картами, делать покупки в интернете, управлять личным кабинетом в мобильном телефоне и на компьютере.

Преподаватели в доступном формате расскажут, как надо вести себя, чтобы не стать жертвой кибермошенников. Также приглашенные врачи дадут рекомендации, что нужно делать, чтобы как можно дольше сохранять активное физическое и эмоциональное здоровье.

«Сегодня финансовый мир стремительно меняется: появляются новые формы расчетов, оплаты покупок, получения пенсий. У нас есть возможность рассказать людям старшего поколения, что нужно делать, чтобы не выпасть из современной повестки. Открытие «Школы активного возраста» — это без преувеличения уникальный шанс получить актуальные знания у экспертов и под их чутким руководством начать ими пользоваться», — Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Спасибо Сбербанку за приглашение в такой прекрасный проект. Я счастлива, что попала сюда и планирую научится всему, что расскажут на курсе. Особенно жду интернет-занятий и уроков по более углубленному владению социальными сетями и мессенджерами», — Татьяна Корнилович, иркутянка, слушательница «Школы активного возраста».

Торжественное открытие школы началось с экскурсии в музей Сбера, где посетителям рассказали об истории денежной системы России. Затем учащиеся ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы-интерната для обучающихся с нарушениями зрения №8 Иркутска» выступили с концертом. Первое занятие состоится 1-го ноября. Всего планируется проводить один учебный день в неделю в течение квартала до конца 2023 года.