Губернатор Игорь Кобзев и глава Ростеха Сергей Чемезов обсудили ремонт причалов на Байкале

Для этой задачи создадут межведомственную рабочую группу.
В рамках рабочей группы предложено проработать вопрос определения механизма привлечения частных инвестиций на федеральном уровне для приведения в нормативное и безопасное состояние причалов: «порт Байкал», «Рогатка» и «Листвянка», которые являются основной частью транспортно-пересадочных узлов железнодорожного, водного и автомобильного транспорта.
Губернатор Игорь Кобзев доложил, что всего в акватории Байкала расположено 56 причальных сооружений.
Вдоль береговой линии на территории Иркутской области находятся 39 причалов. В навигационный период по Байкалу курсирует около 8000 различных плавсредств, включая маломерный флот. Часть этих судов эксплуатируется круглогодично. Действует 10 маршрутов водного транспорта.
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Также во время встречи стороны обсудили вопрос газоснабжения Иркутской области. Актуальность его решения остро стоит и в плане экологической повестки. В этом году еще семь городов региона стали участниками федерального проекта «Чистый воздух». Одна из задач реализации проекта на местах заключается в переведении муниципального транспорта на газомоторное топливо, что значительно снижает объем вредных выбросов в атмосферу.
Игорь Кобзев проинформировал главу Ростеха о планах строительства в регионе важных социальных объектов: Иркутской областной детской клинической больницы; межвузовского кампуса; Иркутского военного госпиталя. Отдельно губернатор Иркутской области рассказал о взаимодействии правительства с крупными компаниями и корпорациями по вопросам социально- экономического развития Усть-Илимского, Усть-Кутского, Иркутского районов, Тайшета, Черемхово, Братска, Иркутска.