Губернатор Игорь Кобзев и глава Ростеха Сергей Чемезов обсудили ремонт причалов на Байкале

Для этой задачи создадут межведомственную рабочую группу.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В рамках рабочей группы предложено проработать вопрос определения механизма привлечения частных инвестиций на федеральном уровне для приведения в нормативное и безопасное состояние причалов: «порт Байкал», «Рогатка» и «Листвянка», которые являются основной частью транспортно-пересадочных узлов железнодорожного, водного и автомобильного транспорта.

Губернатор Игорь Кобзев доложил, что всего в акватории Байкала расположено 56 причальных сооружений.

Вдоль береговой линии на территории Иркутской области находятся 39 причалов. В навигационный период по Байкалу курсирует около 8000 различных плавсредств, включая маломерный флот. Часть этих судов эксплуатируется круглогодично. Действует 10 маршрутов водного транспорта.

Также во время встречи стороны обсудили вопрос газоснабжения Иркутской области. Актуальность его решения остро стоит и в плане экологической повестки. В этом году еще семь городов региона стали участниками федерального проекта «Чистый воздух». Одна из задач реализации проекта на местах заключается в переведении муниципального транспорта на газомоторное топливо, что значительно снижает объем вредных выбросов в атмосферу.

Игорь Кобзев проинформировал главу Ростеха о планах строительства в регионе важных социальных объектов: Иркутской областной детской клинической больницы; межвузовского кампуса; Иркутского военного госпиталя. Отдельно губернатор Иркутской области рассказал о взаимодействии правительства с крупными компаниями и корпорациями по вопросам социально- экономического развития Усть-Илимского, Усть-Кутского, Иркутского районов, Тайшета, Черемхово, Братска, Иркутска.