Игорь Кобзев поучаствовал в пленарном заседании форума «Сделано в России»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в пленарной сессии Международного экспортного форума «Сделано в России», которое состоялось под руководством председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Также в мероприятии приняли участие первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Главная тема сегодняшней пленарной сессии – «Экономика перемен. Создавая новую географию экспорта». В этом году наша экономика столкнулась со сложнейшими, системными вызовами, в том числе в сфере внешней торговли. В таких условиях требуется проведение комплексной экономической политики, которая поддержит все направления, так или иначе влияющие на экспортные возможности страны. В первую очередь это, конечно, укрепление внутреннего производства и сферы услуг. По поручениям президента Правительством был подготовлен целый ряд важных решений, – обратился к участникам заседания Михаил Мишустин.

Международный экспортный форум «Сделано в России» проводится уже в 11-й раз, мероприятие стало надежной площадкой для обмена опытом для всех предпринимателей-экспортеров и тех, кто только планирует масштабировать свой бизнес, выйти на экспорт и найти новых партнеров. Программа форума включает более 30 панельных сессий.

– Несмотря на объективные сложные обстоятельства, экономика Иркутской области успешно развивается. Основная часть производимой на территории региона продукции может быть интересна для внешних торговых партнеров и может поставляться на экспорт. По итогам прошлого года объем экспорта региона составил более 10 млрд долларов, в этом году показатели соответствует темпам прошлого года – за первое полугодие 2023-го объем экспорта составил более 4,5 млрд долларов, – подчеркнул Игорь Кобзев.

По данным министерства экономического развития региона, по объему экспорта Иркутская область входит в первую десятку субъектов России. Регион осуществляет торговые отношения с 90 странами мира, в области действуют 735 экспортеров, большинство из которых – представители малого и среднего предпринимательства.

Более 60% занимает несырьевой неэнергетический экспорт. Ведущими партнерами Иркутской области являются Китай, Корея, Индия, Индонезия, Турция, Узбекистан, Казахстан, Вьетнам и Монголия.