Расходы на поддержку начинающих предпринимателей сократят на 56%

Со следующего года объем средств, направленных на поддержку начинающих бизнесменов, сократится до 1,8 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».

В следующем году на поддержку начинающих бизнесменов власти направят 1,8 млрд рублей – почти на 60% меньше, чем планируется выделить в 2023-м. Такие данные приводятся в заключении комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП) к проекту бюджета на 2024–2026 годы.

В целом власти сократят расходы на весь нацпроект, посвященный малым и средним компаниям, на 21% – до 67,8 млрд. Эксперты связывают это с оптимизацией трат, нацеленной на более адресную помощь предприятиям. По их словам, снижение финансирования может сказаться на микробизнесе, однако это не остановит развитие сектора МСП.

В 2024 году на национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» власти планируют направить 67,8 млрд рублей – это на 14,5 млрд, или на 21%, меньше, чем в 2023-м (82,3 млрд). При этом больше всего в процентном отношении расходы снизятся на федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», который входит в структуру нацпрограммы: с 4,1 млрд в 2023-м до 1,8 млрд в 2024-м (–56%). Такие данные приводятся в заключении комитета Госдумы по МСП на проект бюджета на 2024–2026 годы.

Ранее стало известно, что 60% иркутян уверены, что шансы добиться успехов в предпринимательстве у мужчин и женщин равны. Каждый четвертый иркутянин считает, что успехов в бизнесе чаще добиваются мужчины. В женщин-предпринимателей верят в 8 раз реже.

65% иркутян считают, что шансы добиться успехов в предпринимательстве у женщин и мужчин практически равны. 26% опрошенных уверены, что преимущество на стороне мужчин, 3% верят в бизнес-способности женщин. Интересно, что гендерные различия в ответах практически отсутствуют: и мужчины, и женщины ответили примерно одинаково.

Среди представителей распространенных профессиональных групп о равных возможностях в предпринимательстве чаще всего говорили пиарщики (82%), снабженцы (78%) и дизайнеры (74%). О повышенных шансах мужчин добиться успехов в своем деле чаще других говорили представительницы таких сугубо «женских» профессий как офис-менеджеры (46%), экономисты (33%) и операторы кол-центров (30%), а также водители грузовиков (31%), представители стопроцентно мужской профессии.