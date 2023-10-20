Меню школьников предложили разнообразить

Этот вопрос подняли общественники, пишут «Известия».

НКО «Институт отраслевого питания» выборочно проверил 185 меню школьных завтраков в 85 субъектах. Президент организации Владимир Чернигов сказал, что «завтраки школьники первого-четвертого классов получают за счет государства, поэтому им эксперты уделили приоритетное внимание». Обеды в основном оплачивают родители, добавил он.

По итогам проверки выяснилось, что питание детей в некоторых регионах однообразно. Например, в 11 субъектах на завтраках не предлагали творог, еще в 18 регионах было одно-два меню без этого продукта, хотя он – один из основных «поставщиков» кальция, отметил Владимир Чернигов.

Но если вместо творога можно использовать другую молочку, то рыбу как источник ненасыщенных жирных кислот омега-3 заменить продуктами из одобренного Роспотребнадзором ассортимента невозможно, подчеркнул он. При этом в 19 субъектах ни в одном из представленных к анализу меню не планировали предлагать детям рыбу. А в трех регионах хотя бы в одном меню не предусмотрели свежие фрукты.

– Выборочный анализ в регионах показал, что есть значительные различия в разнообразии блюд при питании детей. Этого достаточно, чтобы говорить об отдельных проблемах, но недостаточно, чтобы оценивать каждый субъект, – добавил Владимир Чернигов. – Для того чтобы меню было сбалансированным, в него следует включить блюда из разных продуктов: мяса, рыбы, творога и так далее, также должны быть фрукты с учетом установленной в СанПиН нормы.

Ранее эксперты выяснили, сколько нужно давать денег ребенку. Если питание в школе не предусмотрено, а родители не собирают обед с собой, расходы по этой статье необходимо учитывать при формировании карманного бюджета ребёнка. Расчёт может выглядеть следующим образом: стоимость обеда плюс 50-100 рублей на непредвиденные расходы. Если же школа предусматривает бесплатные обеды, то, соответственно, на дополнительные траты можно выделить 50-100 рублей. Этой суммы как правило достаточно, чтобы ребенок за день мог дополнительно перекусить или купить мелкие канцтовары при необходимости. Принимать во внимание стоит также различные кружки и секции, их удаленность от дома и расписание занятий.