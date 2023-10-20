Названы цены на отдых в ноябре

В этом году праздники россияне собираются провести в Краснодарском крае, на Кавказе и в Тюменской области. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе туроператора «Алеан».

Так, на курорты Краснодарского края пришлось 44% бронирований, а самым популярным местом в регионе стал Сочи. Из них около 70% бронирований пришлось на прибрежные отели, а 30% – на горный кластер Сочи.

Отмечается, что в среднем отдохнуть в Сочи 4–6 ноября в трехзвездочном отеле с подогреваемым открытым бассейном обойдется в 20 тыс. рублей на двоих. Но наибольшим спросом пользуются трехзвездочные отели стоимостью от 5 тыс. до 8 тыс. рублей на двоих.

Далее следуют курорты Кавказа, на которые приходится 11% бронирований. Спросом пользуются уединенные объекты размещения в горах. Туристы едут в Архыз, Приэльбрусье, Домбай, на курорты Кавказских Минеральных Вод, а также приобретают экскурсионные туры в Дагестан и другие республики Северного Кавказа.

Средняя стоимость отдыха на двоих в праздничные дни на Кавказе оценивается в 10–15 тыс. рублей на двоих.

Ранее стало известно, что в этом году на одного отдыхающего пришелся бюджет в размере 63 158 руб. (38 605 руб. в 2022 году). Согласно майским данным россияне рассчитывали в этом году потратить на отдых 53 923 рубля, это на 9 235 рублей меньше фактической суммы.

36% россиян считают, что условия отдыха и досуга в стране изменились в лучшую сторону (–10 пп. с 2020 г.); 19% – в худшую (+9 пп. к 2020 г.). Топ-3 плюсов отдыха в России по мнению тех, кто этим летом отдыхал в стране за пределами своего региона, – красивая природа (27%, +8 пп. за год), погода, климат и теплое море, чистые реки (по 20%), а также качество сервиса и обслуживания (14%, +7 пп. за год).