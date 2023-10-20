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Рубль может укрепиться до 80 за доллар

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков ожидает изменений на горизонте нескольких месяцев. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

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«Учитывая нюансы, российский рубль сильно недооценен. Он должен стоить намного дороже, чем сейчас», – полагает экономист.

По его мнению, потенциально возможный в ближайшие месяцы и годы курс больше зависит не от действий Банка России, а от проблем в западных экономиках, в результате которых придется «в той или иной мере девальвировать западные резервные валюты».

Ранее эксперты БКС подсчитали монетарный курс рубля. Доллар торговался выше 100 рублей, на рынке все чаще говорят о новом витке девальвации. Эксперты БКС Мир инвестиций подсчитали, что «монетарный» курс рубля, который представляет соотношение между денежной массой и величиной официальных международных резервов, может составлять от 90 до 160 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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