ИНК проводит набор студентов на оплачиваемую стажировку в Блок экономики и финансов

Иркутская нефтяная компания (ИНК) начала набор студентов вузов Иркутской области на оплачиваемую стажировку в Блок экономики и финансов.
На стажировки приглашаются студенты 3-4 курсов профильных направлений подготовки. Трудоустройство будет длиться 1 год, от 4 до 8 часов в день (возможно совмещение с учебой). Оплата составит 50 тыс. рублей в месяц.
Направления: «Бюджетирование, управленческая отчетность и анализ», «Стратегическое планирование и оценка инвестиционных проектов», «Консолидация управленческой отчётности и автоматизации».
Отбор участников будет проходить по результатам собеседования, тестирования на знания профильных предметов, а также в бизнес-играх.
Все стажеры после зачисления пройдут обучение в корпоративном учебном центре ИНК по индивидуальному плану развития, за каждым будет закреплен наставник.
Количество мест ограничено. Регистрация на стажировку отрыта до 31 октября 2023г. Контакты для справок: +79149006393, +7 (3952) 21-13-52, доб. 9337, Bazhenova_OM@irkutskoil.ru.