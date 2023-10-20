Средний чек россиян вырос на 10% за неделю

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, средний чек на одну покупку в среднестатистическом российском домохозяйстве на прошедшей 41 неделе 2023 года (с 9 октября по 15 октября) составил 788.95 руб., что на 9.6% больше, чем неделей ранее.

Таким образом, тренд снижения величины среднего чека, продолжавшийся три недели подряд был прерван.

В предыдущие годы на 41 неделе наблюдалась аналогичная картина с поведением Индекса среднего чека – он повышался относительно предыдущего периода. В первую очередь это может объясняться тем, что в начале месяца большинство россиян получили зарплату. Соответственно появились средства на дополнительные покупки.