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40% россиян – за цирковые представления без животных

В России обсуждается запрет на использование животных в цирках. В том или ином виде эту идею поддерживает каждый второй экономически активный россиянин. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 граждан из всех округов страны.

Как и 2 года назад, каждый второй россиянин против эксплуатации животных в цирках. 41% считает, что в России следует запретить участие в представлениях и диких, и домашних животных, еще 11% – против использования только диких зверей.

Среди женщин за цирки вообще без животных – 45%, только без диких животных – 13%. Мужчины реже демонстрируют зоогуманизм: 38 и 10% соответственно.

Россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей запрет на участие животных в представлениях поддерживают чаще тех, кто зарабатывает больше.

Самыми активными же сторонниками инициативы являются россияне до 34 лет: каждый второй из них против использования любых животных в цирках, еще 16% – против эксплуатации диких зверей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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