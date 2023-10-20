Новости

Арестован мэр Тулуна

Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в следственном комитете региона.

Юрию Кариху предъявлено обвинение в 2-х эпизодах мошенничества с использованием служебного положения.

«Сегодня Кировским районным судом Иркутска удовлетворено ходатайство следствия об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован до 30.11.2023», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, следствием предъявлено обвинение в мошенничестве еще 5 фигурантам уголовного дела, в числе которых бывшие председатель и начальник отдела по жилью КУМИ администрации города Тулуна.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Форум "Время отдыхать на Байкале!", Иркутск
Семён Майор: «Мы можем стать мировым центром ледовой скульптуры»
Анатолий Казакевич: «Событий много, но нужен федеральный масштаб»
Александр Откидач: «Ребята, посмотрите на село! Cело готово!»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес