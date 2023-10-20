На каких акциях заработали инвесторы?

Аналитики «Финама» оценили результативность ранее выпущенных прогнозов по восьми российским и иностранным ценным бумагам. В тройку наиболее доходных идей вошли акции «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Совкомфлота».

Самую высокую доходность в размере 30% принесла инвесторам опубликованная 19 июля 2023 года идея по акциям крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот».

Позитивом для бумаг перевозчика послужила благоприятная конъюнктура танкерного рынка, обусловленная высокими фрахтовыми ставками в условиях дефицита флота и удлинения маршрутов, а также стабильность индустриального сегмента за счет долгосрочных контрактов. Кроме того, выручка компании номинирована в долларах, и она выигрывает от ослабления рубля. Эти факторы в совокупности оказали позитивное воздействие на финансовый результат по итогам I полугодия 2023 года: чистая прибыль составила $496 млн, что выше показателя за весь 2022 год. Также компания подтвердила сохранение годовых выплат на уровне не менее 50% от чистой прибыли, что предполагает дивиденды за 2023 год в размере 14,54 руб. на акцию с текущей доходностью около 12%. Потенциал роста акций составляет 4,3% при целевой цене 128,3 руб.

«Серебро» рейтинга реализовавшихся инвестпрогнозов принадлежит обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза», показавшим доходность 27% с 23 июня 2023 года.

Эмитент является бенефициаром ослабления рубля на фоне валютной переоценки его многомиллиардной кубышки. Помимо этого, компания выигрывает от повышенных цен на нефть. В то же время дивиденд на обыкновенную акцию не зависит от финансовых результатов компании и, вероятно, снова составит скромные 0,8 руб. (2,4% доходности). Менеджмент продолжает накапливать кубышку и не делится планами относительно ее использования. На этом фоне аналитики сохраняют нейтральный взгляд на акции эмитента.

Третье место в топе самых доходных идей получили акции другой крупнейшей нефтяной компании — «Лукойла». Менее чем за месяц идея, опубликованная 26 сентября, принесла инвесторам 18% доходности. Драйверами роста бумаги стали повышенные цены на нефть и ожидание промежуточных дивидендов: они могут составить 570 руб. на акцию (7,6% доходности), а дивиденды за весь год могут быть равны 1150 руб. на акцию (15,4% доходности). Это одно из самых привлекательных значений на рынке. После недавней волны роста оставшийся апсайд до целевой цены в 7631 руб. составляет 2%. С учетом дивидендов за 2023 год потенциал роста равен 17,3%, на фоне чего аналитики сохраняют умеренно позитивный взгляд на акции «Лукойла».