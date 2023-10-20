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Определен лучший ученик года в Иркутске

Ученица 11-го класса из гимназии № 3 Софья Ольшевская стала победителем муниципального конкурса «Лучший ученик года – 2023», она представит город на региональном уровне, рассказали в пресс-службе мэрии.

Участие в событии приняли 65 школьников, из которых в финал вышли восемь человек. Конкурс проходил в три этапа. В первом необходимо было написать эссе, показать свои знания в викторине «Живая энциклопедия». Второй тур заключался в подготовке домашнего задания «Я – творческая личность». Решающим испытанием был «Интеллектуальный поединок»».

Второе место заняла Ярослава Тарасова из гимназии № 2, третье – Софья Сапрыкина из школы № 63.

В этом году событие состоялось в 22-й раз – оно является ежегодным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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