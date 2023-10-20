Пенсионерка из Братска чуть не перевела 1 миллион рублей мошенникам

Полицейские спасли 80-летнюю местную жительницу города Братска Иркутской области от мошенников и не дали ей перевести 1 миллион рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Накануне в ведомство позвонила операционист местного филиала одного из банков. Она сообщила, что пожилая женщина пытается совершить сомнительный перевод крупной суммы денег. К месту выдвинулся наряд.

«Телефонные преступники оказали сильнейшее психологическое давление и фактически "Зомбировали" пожилую женщину. Однако беды удалось избежать», – говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, отправить один миллион рублей гражданку по телефону убедили незнакомцы, которые представлялись ее родственниками. Пенсионерка очень нервничала, наотрез отказывалась верить окружающим и требовала сделать перевод.

Проявив настойчивость, офицерам удалось уговорить бабушку повременить с переводом. Они сопроводили старушку в отдел полиции. В кабинете следователей она пришла в чувство и осознала, что чуть не стала жертвой мошенников.