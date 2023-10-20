В Иркутске открыли памятную доску единственному актеру – обладателю «Золотой маски»

Мемориальную доску артисту Виталию Венгеру открыли в Иркутске – мужчина является единственным в городе актером – обладателем «Золотой маски», которая является самой престижной театральной наградой страны, рассказали в мэрии.

Фото мэрии Иркутска

Ее разместили на центральном фасаде дома № 11 на улице Сухэ-Батора. Венгер Почетным гражданином Иркутска и Иркутской области, народным артистом РСФСР.

Авторами памятного знака из гранита и бронзы стали скульпторы Наталья Бакут и Анна Кочегина. Его изготовили за счет городского бюджета и средств из внебюджетных источников.

Место размещения доски определили в октябре 2020 года на заседании комиссии по топонимике и увековечению известных в Иркутске людей и событий. В здании на улице Сухэ-Батора, 11 с 1932 года до конца 1970-х находилось общежитие артистов местных театров, где жил Виталий Венгер в начале своей актерской карьеры.