На водоеме в Иркутской области запретили эксплуатацию опасных судов

Запрет на эксплуатацию нескольких судов, не отвечающих требованиям безопасности, ввели в Иркутской области: речь о транспортных средствах на Братском водохранилище, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Установлено, что владельцем теплохода и двух несамоходных барж-площадок осуществлялась их эксплуатация в отсутствие документов, подтверждающих годность судов к плаванию», – рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, буксирующий теплоход имел неисправные радиостанцию, сигнальные средства судна, при которых его эксплуатация запрещена.

Использовать их и передавать другим лицам запретили до устранения неисправностей и получения необходимых документов.