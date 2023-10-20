Новости

На водоеме в Иркутской области запретили эксплуатацию опасных судов

Запрет на эксплуатацию нескольких судов, не отвечающих требованиям безопасности, ввели в Иркутской области: речь о транспортных средствах на Братском водохранилище, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Установлено, что владельцем теплохода и двух несамоходных барж-площадок осуществлялась их эксплуатация в отсутствие документов, подтверждающих годность судов к плаванию», – рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, буксирующий теплоход имел неисправные радиостанцию, сигнальные средства судна, при которых его эксплуатация запрещена.

Использовать их и передавать другим лицам запретили до устранения неисправностей и получения необходимых документов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Форум "Время отдыхать на Байкале!", Иркутск
Семён Майор: «Мы можем стать мировым центром ледовой скульптуры»
Анатолий Казакевич: «Событий много, но нужен федеральный масштаб»
Александр Откидач: «Ребята, посмотрите на село! Cело готово!»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес