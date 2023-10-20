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Cтроительство горнолыжных курортов и аквапарков включили в программу льготного кредитования в РФ

Правительство России включило строительство инфраструктуры горнолыжных курортов, парков развлечений и аквапарков в программу льготного кредитования, рассказали в пресс-службе кабмина.

«Теперь в рамках программы средства можно будет направить на строительство или реконструкцию круглогодичных парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов. При этом парки должны быть рассчитаны на 1 млн посетителей в год, а горнолыжные курорты – на 450 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Этих показателей необходимо достичь через два года после ввода объекта в эксплуатацию.

Новым постановлением также предусматривается возможность субсидирования синдицированного кредита, что позволит снизить и распределить нагрузку между уполномоченными банками, реализовать более крупные проекты.

Новые параметры помогут привлечь в отрасль новых инвесторов и простимулировать создание качественной туристической инфраструктуры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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