Рост цены на социально значимый товар зафиксировали в Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования со ссылкой рассказала, как изменились цены в период с 10 по 16 октября в Иркутской области. Часть товаров – подешевела, часть – подорожала, некоторые – остались прежними.

«Из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости наибольший рост цен зафиксирован на яйца куриные – на 8,86%. Тенденция роста цен на яйца куриные отмечалась в 82 субъектах Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В списке подешевевших товаров расположились морковь – цены на нее снизились на 2,40%, яблоки – на 1,52%, лук – на 1,16%, чай черный – 1,11%, соль – 0,69%, вермишель – 0,57%, хлеб ржаной – 0,34%, масло подсолнечное – 0,18%, свинина – 0,05%.

Стоимость других практически осталась неизменной.