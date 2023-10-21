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Иркутские врачи спасли девочку, выпившую едкую жидкость из ковшика

Сложную операцию провели маленькой 9-летней девочке в Иркутске: она выпила едкую жидкость из ковшика, его хотели почистить, не усмотрев опасности. Химический ожог поразил весь пищевод и часть желудка, рассказал детский хирург Симон Полоян.

«В августе хирурги сделали возможным питание через гастростому. Сейчас настало время реконструкции. Сначала  пациентке удалили неработающий пищевод. Он приобрел тотальную рубцовую структуру и потерял просвет», – рассказал врач.

Затем хирурги выделили часть ободочной кишки и восстановили целостность кишечного тракта. Не прерывая кровоснабжения, трансплантат протянули в загрудинное пространство. Операция длилась более шести часов и прошла успешно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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