Иркутский спектакль поборется за победу в главном театральном конкурсе РФ «Золотой Маски»

Спектакль «Последний срок» Иркутского областного театра кукол «Аистенок» вошел в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска». Эксперты отобрали наиболее заметные постановки 2022 и 2023 годов, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Над спектаклем работала приглашенная постановочная группа из Беларуси. Режиссер – Игорь Казаков, он осуществил уже третью постановку на сцене Иркутского областного театра кукол. Художник-постановщик – лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» и национальной театральной премии Республики Беларусь Татьяна Нерсисян, композитор – автор музыки к спектаклям и кинофильмам Егор Забелов.

В «Последнем сроке» сочетаются два плана – кукольный и живой. Для первого было создано более десяти планшетных кукол. Главная героиня – старуха Анна – исполнена в полный рост, выполнена механика глаз и рта.

По замыслу режиссера, куклой управляет не один актер, а целый ансамбль исполнителей – дети главной героини Варвара, Люся и Михаил. А голос старухе Анне дарит актриса Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова Эмма Алексеева.

В «Аистенке» первый в мире спектакль театра кукол по произведению Валентина Распутина «Последний срок» поставили в прошлом году. Всего в список вошли 94 спектакля драматического театра и театра кукол и 21 спектакль музыкального.