Снег обрушится на север Иркутской области в воскресенье

Непогода ожидается на севере Иркутской области – она обрушится на территорию в ближайшее воскресенье. Об этом рассказала пресс-служба регионального УГМС.

«Ожидаются переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере Катангского района умеренный мокрый снег и снег», – рассказали в организации.

Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный будут дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, утром и днем в западных, северо-западных и Катангском районах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью составит +3...-2 градуса, при прояснении -3...-8 градусов, днем +9...+14 градусов, при облачной погоде +1...+6 градусов.