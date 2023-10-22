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Самый длинный в Иркутской области подвесной мост создадут в Шелеховском районе

Территорию Шелеховского района Иркутской области и, в частности, село Шаманку будут развивать и создавать в этих краях туристическую зону. Что здесь появится в рамках проекта, рассказали в правительстве региона.

«Чтобы село Шаманка стало местом притяжения туристов, необходимо в концепции предусмотреть всю соответствующую инфраструктуру, благоустройство, учесть безопасность туристов, обустроить пешеходные тропы. Необходимо эту территорию развивать с учетом мнения жителей и сохранения окружающей среды», – приводятся слова первого заместителя председателя правительства  Приангарья Руслана Ситникова.

Центром развития туризма в Шелеховском районе, согласно концепции, которая была представлена накануне на президиуме Градостроительном совета при губернаторе, должны стать туристические объекты рядом с селом Шаманка: мост через реку Иркут – самый длинный подвесной мост в Приангарье, знаменитый Шаманский утес 33 богатыря, смотровая площадка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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