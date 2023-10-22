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Заведующая детсадом в Зиме провернула аферу на 300 тысяч рублей

Приговор вынесли заведующей одним из детских садов города Зимы Иркутской области – ее обвинили в мошенничестве на 300 тысяч рублей, рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что с января 2020-го по ноябрь 2022 47-летняя женщина оформляла приказы о доплате за замещение временно отсутствующих работников на лиц из числа работающих.

Полученные деньги подчиненные передавали подсудимой, которая тратила их по собственному усмотрению, в том числе на погашение кредитов.

Ее обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения и приговорили к 2,5 года лишения свободы условно. Известно, что во время заседания женщина полностью компенсировала ущерб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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