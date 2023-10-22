Новая экотропа появилась в Ангарске

Экологическую тропу «По следу реки Китой» открыли в парке имени 10-летия Ангарска Иркутской области – она находится недалеко от колеса обозрения, рассказали в региональном агентстве по туризму.

«В рамках проекта благоустроили территорию старого русла реки Китой, проведены работы по уборке мусора, снятию грунта и отсыпке части тропы щебнем. По маршруту протяженностью 1,5 километра установлены указатели с информацией о месте: что было раньше, почему река поменяла русло, какая здесь растительность, какие обитают животные и птицы», – говорится в сообщении.

Проект благоустройства экологической тропы на старом русле реки Китой реализуется на средства конкурса грантовой поддержки экологических проектов Эн+. Инициаторы – команда Парка развлечений «Кругозор».