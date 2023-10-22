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Названы причины дефицита кадров в России

Основатель рекрутингового онлайн-сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob Алексей Захаров объяснил, с чем связан сегодняшний кризис кадров в стране. Подробности сообщает пресс-служба организации.

«Основная причина дефицита кадров – это демографическая яма: последние десять лет каждый год на рынок труда выходит примерно на 100 тысяч молодых людей меньше, чем было годом ранее», – рассказал эксперт.

Он также упомянул потери от ковида, из-за которых рынок труда лишился около миллиона человек, еще двух миллионов – из-за спецоперации: сокращение прошло из-за контрактников, мобилизованных, а также людей, покинувших страну.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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