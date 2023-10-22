Названы самые востребованные профессии в России

Основатель рекрутингового онлайн-сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob Алексей Захаров назвал профессии, которые в настоящее время больше всего востребованы в России. Подробности сообщает пресс-служба организации.

«Не хватает всегда одних и тех же, и это не космические геологи. Это водители, медсестры, продавцы, строители, и так будет всегда. Не хватает тех, кого больше. Журналистов более чем достаточно, директоров найдем, а вот с курьерами проблемы», – пояснил эксперт.

Он также заметил, что коронавирус дал огромный толчок развитию сферы услуг, доставке и всему, что с этим связано. По его словам, в данной сфере сейчас можно зарабатывать больше, чем на производстве, имея квалификацию ниже. Соответственно, на производство люди не идут, потому что тому же курьеру платят больше, чем токарю.

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