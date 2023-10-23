36% работников Приангарья готовы заменить своих начальников

В Служба исследований рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru провела опрос соискателей из Сибири, в том числе из Иркутской области, и выяснила, насколько важны личные качества руководителей, много ли среди них ценных сотрудников и хотят ли подчиненные встать на место своих начальников.

Согласно данным опроса Службы исследований hh.ru, 77% опрошенных работников Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области, считают важными личные качества руководителя, и хотят работать с порядочным эмпатичным человеком. Еще 18% заявили, что самое главное – профессиональные качества руководителя, а человеческие второстепенны.

Оставшиеся 4% ответили, что они вовсе не обращают внимание на личность руководителя. В разрезе профессиональных сфер, наибольше значение личным качествам руководителя придают маркетологи и PR-щики (78%), специалисты из сферы образования и науки (76%), представители высшего и среднего менеджмента (75%), а также менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов (70%). Наоборот, меньше всего склонны обращать на них внимание специалисты из транспортной сферы (34%) и сотрудники производства (19%).

При этом, большинство респондентов из региона взаимодействуют со своим руководителем 1-3 раза в день (34%), 23% – несколько раз в течение недели, 18% – каждый час, 15% – раз в два-три часа, 7% – несколько раз в течение месяца, и 4% – почти никогда не общаются с начальником. Среди последних больше всего представителей административного персонала (8%), а среди тех, кто обычно на связи с руководством каждый час – HR-специалисты (28%).

На вопрос, считаете ли вы своего руководителя ценным сотрудником компании, чуть более половины опрошенных ответили положительно (56%), из них 45% видят позитивное влияние работы начальника на бизнес в целом, а 11% отмечают, что иногда его действия носят негативный результат для компании. Однако, 40% опрошенных придерживаются иной точки зрения, среди них 13% уверены, что их начальника легко может заменить кто-то другой, 11% считают, что он занимает свою должность незаслуженно, еще столько же знают о результатах работы руководителя только с его слов (11%), а 5% и вовсе ставят жесткую оценку – «он ведет компанию к кризису».

Интересно, что наиболее высокие оценки своему руководству (считают ценными работниками и видят их пользу для бизнеса) дают чаще всего работники из сфер «Производство, сервисное обслуживание» (50%) и «Информационные технологии» (47%). Признают ценность для бизнеса, но считают, что иногда действия начальника приводят в негативным для компании последствиям, чаще всего представители направлений «Продажи, обслуживание клиентов» и «Управление персоналом, тренинги» (по 24%). Однозначно низкие оценки руководителю (он ведет компанию к кризису; он занимает эту должность незаслуженно; знаю о его результатах только с его слов; считаю, что его легко может заменить кто-то другой) наиболее часто ставят работники сферы «Наука, образование» (51%), «Транспорт, логистика, перевозки» (48%) и «Финансы, бухгалтерия» (45%).

36% опрошенных иркутян уверены, что вполне могут заменить своего руководителя, но 18% из них не желают становиться управленцами, а еще 18% – хотят этого и считают, что справятся с задачами лучше. Еще 35% опрошенных пока скромно оценивают свой опыт и знания, чтобы претендовать на руководство, а 29% не хочет расти по карьерной лестнице в принципе.