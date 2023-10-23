Иркутская область вошла в десятку регионов с самым высоким экономическим потенциалом в стране

В тройке лидеров Москва, ХМАО и ЯНАО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование ФоРГО по итогам II квартала этого года.

Лидерами среди регионов с самым большим экономическим потенциалом в России оказались Москва, ХМАО и ЯНАО. Также в десятку сильнейших субъектов вошли Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край, Татарстан и Свердловская (поделили седьмое место), Иркутская, Тюменская, Ленинградская области.

К такому выводу пришли авторы рейтинга «Индекс экономического потенциала регионов РФ. Топ-35», подготовленного Фондом развития гражданского общества на основе данных Росстата и ФНС по итогам II квартала этого года.

«При отсутствии какого-либо нормативного количественного показателя оценки уровня развития реального сектора экономики для определения экономического потенциала регионов возможно использовать интегральную оценку следующего набора ключевых показателей: размер фактически уплаченного в бюджет НДС, уровень среднемесячной заработной платы по региону, совокупная прибыльность предприятий и организаций региона», – так пояснили методику расчетов исследования его авторы.

Ранее Иркутская область заняла 39 место в России по доходам населения. Согласно рейтингу РИА Новости, соседние регионы – Новосибирская область (47, 6 тыс. руб.), Красноярский край (45,4 тыс. руб.), Республика Бурятия (36,7 тыс. руб.) – расположились на 17, 27 и 57 месте. Среднедушевой доход в столице Приангарья во втором квартале 2023 года составил 38,6 тыс. руб.