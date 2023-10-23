Интернет может подорожать в России на 10-15%

Причина – рост издержек на закупку оборудования, подорожавшего из-за ухода многих зарубежных вендоров. О предстоящем повышении цен предупредили 82% респондентов, рассказал «Известиям» гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Большинство из них (более 43%) прогнозируют рост 10-15%, около 13% говорят о повышении на 16% и выше, следует из опроса. Четверть опрошенных при этом считает, что темпы роста будут ниже – 3-9%. В 18% компаний полагают, что тарифы не изменятся. Никто из участников опроса не заявил о возможном снижении тарифов, подчеркнули его организаторы.

Одна из главных причин повышения цен на связь – рост издержек: о ней заявило 77% руководителей провайдеров, следует из материалов TelecomDaily.

На бизнес давят внешние факторы главный из которых – рост стоимости оборудования из-за санкций. На втором месте, по мнению, операторов, общее ухудшение ситуации в экономике, обусловленное санкционной кампанией, и уход западных вендоров. Среди проблем 40% респондентов также отметили дефицит квалифицированных кадров, а 25% – сложности с проведением трансграничных платежей и логистикой.

Ранее стало известно, что трафик в сети LTE растет в Приангарье. Аналитики МегаФона посчитали, за год передача данных в сети четвертого поколения в Приангарье выросла на 4%. Сегодня на нее уже приходится более 90% от общего объема трафика абонентов оператора.

На активное использование 4G повлияло развитие сети в регионе, а также выполнение программы рефарминга, когда частоты из 2G и 3G переводят в современный стандарт LTE. Расширение покрытия и улучшение качества связи способствует росту числа пользователей смартфонов.

Самыми качающими абонентами области стали жители Костино, Онота и Кумарейки. Здесь в среднем на одного пользователя приходится наибольшее количество мегабайт. В топ-10 также попали Тамтачет, Закулей, Усть-Када, Шиткино, Харанжино, Мамакан и Куватка. Среди городов Иркутской области наиболее активно мобильный интернет используют жители Бодайбо и Киренска.