Количество пекарен в Москве выросло в 2,5 раза с декабря 2022 года

Эксперты компании Filipov Capital проанализировали списки компаний, которые являются наиболее активными арендаторами стрит-ретейла в Москве, и выяснили, как изменился объём работающих точек в столице с декабря прошлого года.

В октябре 2023 года в Москве работает 22618 пунктов выдачи интернет-заказов. С декабря 2022 года количество ПВЗ в столице выросло более чем в полтора раза, на 52,4% или на 7,7 тыс. точек. Так, в конце прошлого года в этом сегменте работало 14,8 тыс. пунктов выдачи заказов.

Также значительный рост показал сегмент фастфуда. В октябре 2023 года в Москве работает 13896 таких точек общественного питания. Количество предприятий за указанный период выросло более чем в 2 раза, а именно на 112,12% или на 7,3 тыс. точек.

Самый значительный рост предприятий, которые, как правило, занимают помещения стрит-ретейл, показали пекарни. С декабря прошлого года этот сегмент в Москве вырос почти в 2,5 раза, на 148%. На данный момент в Москве работает 3034 пекарни, а в декабре 2022 года в этом сегменте работало 1220 точек.

Единственным сегментом точек, который показал отрицательную динамику, стал сегмент салонов связи. В октябре 2023 года в этом сегменте работает 1781 точка, тогда как в декабре прошлого в столице было 2110 предприятий. Таким образом, снижение этого сегмента составило 15,6%.