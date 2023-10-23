Иркутская область заняла 46 место в России по уровню научно-технологического развития

Согласно рейтингу РИА Новости, соседние регионы – Новосибирская область, Красноярский край и Республика Бурятия – заняли 16, 22 и 50 места.

По сравнению с прошлым годом в группе лидеров рейтинга значительных изменений не произошло. Первую тройку, как и ранее, составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится более 38% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2022 года.

Лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга эксперты объясняют наличием большого числа научно-исследовательских институтов, высоко квалифицированных кадров, функционированием высокотехнологичных производств, высоким уровнем развития науки и технологий.

Республика Татарстан, занимающая третью позицию в рейтинге, также является одним из научных, технологических и инновационных центров страны. Республика занимает первое место в РФ по инновационной активности организаций.

В первую десятку рейтинга, помимо названных субъектов РФ, также входят Нижегородская, Московская, Самарская, Тюменская области, Пермский край, Ульяновская и Свердловская области. По сравнению с прошлым годом Тюменская область поднялась на два места, а Пермский край и Ульяновская область опустились на одну позицию.

В целом же на субъекты РФ, составляющие первую десятку рейтинга, приходится более 59% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2022 года, следует из данных рейтинга.

Замыкают рейтинг, как и годом ранее, Республика Ингушетия, Республика Хакасия и Ненецкий автономный округ.