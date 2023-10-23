Сервис по открытию бизнеса онлайн появится в России к 2024 году

Его пользователи смогут в «один клик» открыть бизнес, счет в банке и получить электронную подпись, рассказали «Известиям» в правительстве.

В правительстве запланировали объединить в одном сервисе несколько операций, необходимых для открытия и ведения бизнеса. Так, с 2024 года в России появится сервис, где можно будет зарегистрировать бизнес онлайн, открыть счет в банке и получить электронную подпись в режиме «один клик», рассказали «Известиям» в секретариате вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

– В 2024 году будет запущен сервис по открытию бизнеса онлайн. На этом сервисе будут доступны, в частности, электронная регистрация бизнеса, открытие счета и получение электронной подписи в рамках одной услуги, – сообщили в секретариате.

Предполагается, что с помощью сервиса можно будет, например, направить в ФНС комплект электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, для открытия первого счета в банке. Это можно будет сделать дистанционно, если ранее заявитель был идентифицирован банком при личном присутствии. При этом гражданин должен быть клиентом этого банка. Дистанционное открытие счета возможно и без соблюдения последних двух условий (быть клиентом банка и пройти там идентификацию), если заявитель – пользователь единой биометрической системы.

Ранее стало известно, что 60% иркутян уверены, что шансы добиться успехов в предпринимательстве у мужчин и женщин равны. Каждый четвертый иркутянин считает, что успехов в бизнесе чаще добиваются мужчины. В женщин-предпринимателей верят в 8 раз реже.

65% иркутян считают, что шансы добиться успехов в предпринимательстве у женщин и мужчин практически равны. 26% опрошенных уверены, что преимущество на стороне мужчин, 3% верят в бизнес-способности женщин. Интересно, что гендерные различия в ответах практически отсутствуют: и мужчины, и женщины ответили примерно одинаково.

Среди представителей распространенных профессиональных групп о равных возможностях в предпринимательстве чаще всего говорили пиарщики (82%), снабженцы (78%) и дизайнеры (74%). О повышенных шансах мужчин добиться успехов в своем деле чаще других говорили представительницы таких сугубо «женских» профессий как офис-менеджеры (46%), экономисты (33%) и операторы кол-центров (30%), а также водители грузовиков (31%), представители стопроцентно мужской профессии.