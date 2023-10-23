Как укрепить иммунитет осенью? Советы от маркетплейса Своё Родное

Иммунная система человека — это главный и естественный защитник нашего организма. И это не какой-то отдельный орган, а большая и сложная система, которая позволяет организму справляться с опасностями внешнего мира.

Одну из самых больших ролей в укреплении иммунитет играет питание: белковые продукты обеспечивают организм необходимыми аминокислотами, из жиров строятся сами иммунные клетки, а углеводы дают им энергию для работы. Поэтому выбирая рацион на день, стоит задуматься, будут ли эти продукты помогать организму или же наоборот — подорвут здоровье.

В первую очередь стоит включить больше качественных молочных продуктов. Живые биокультуры восстанавливают микрофлору кишечника, а пробиотики в их составе защищают от инфекций. Но помните, что оздоровить организм поможет только натуральные кефир, ряженка, молоко и йогурты — без сладких добавок и консервантов. В противном случае продукт с консервантами и прочими добавками может только навредить. Фермеров с натуральными молочными продуктами вы найдете на маркетплейсе Своё Родное. Жители Новосибирска могут порадовать себя вкусным йогуртом, кефиром и творогом от Фермерского Застолья Шлегель . А в Казани козье молоко, йогурты и творог можно попробовать со скидкой 400 рублей! Успейте заказать продукты у ферм “Козья усадьба” и “Мясные деликатесы Кони” до 27 октября по промокоду СВОЕ400.

Морская рыба, креветки, кальмары, морская капуста, крабы — все эти и другие морепродукты содержат большое количество селена и цинка. Такое сочетание усиливает эффект каждого из элементов и становится отличным подспорьем для повышенного иммунитета. В маркетплейсе Своё Родное вы легко найдете фермеров с качественными натуральными морепродуктами. Например, жители Санкт-Петербурга могут порадовать себя свежими морепродуктами с Дальнего Востока и Мурманска от фермы DelicatesClub . Готовые блюда и морские сеты, икра и креветки, устрицы и камчатский краб — кажется, там есть все!

Вместо обычных сладостей стоит обратить внимание на фруктовую пастилу — без сахара, красителей и прочих химических добавок. Например, в Нижнем Новгороде готовят 100% натуральную пастилу от фермы “Медовая лакомка” . Ее можно заказать в любой город России! Это полезная и вкусная сладость, изготовленная вручную по авторскому рецепту из яблочного, фруктового или ягодного пюре. Яблоко, черная смородина, вишня, облепиха, малина — все это будет полезно и взрослым, и детям. Еще одна полезная альтернатива в мире сладостей — ореховая паста. Орехи помогают в укреплении иммунитета, так как они питательны, содержат много витаминов, микроэлементов и ценных жирных кислот. Пасту из орехов чудесно готовят в Екатеринбурге — на ферме “Король Орех” . В каталоге вы найдете больше 20 видов этого лакомства: с курагой, фиником, кокосовая и даже спортивная паста. Ее можно мазать на тосты, добавлять к блинчикам или печенью.

Особенно вкусно будет есть их с натуральным качественным чаем . Фермеры готовят удивительные миксы чая, луговых и лесных трав, диких ягод и фруктов. Обязательно загляните в каталог и присмотрите себе вкусный, горячий и очень полезный для иммунитета напиток на осенне-зимний сезон.

И, конечно же, к чаю идеально подойдет натуральный фермерский мед ! Пчелы собирают его с разных уголков России все лето, чтобы вы могли наслаждаться вкусом и пользой этой сладости. Всего 2 столовые ложки меда — и ваш организм будет обеспечен всеми важными витаминами и микроэлементами для крепкой иммунной системы. Главное — не заливать мед кипятком, так как при температуре выше 40°C продукт теряет свои полезные свойства.

Фермеры умеют создавать не только полезные продукты питания, но и целебные эликсиры из натуральных ингредиентов. Например, клеточный сок пихты “Таёжный эликсир” от московской фермы “Ароматы тайги ”. Это настоящий природный эликсир молодости и крепкого иммунитета! Он уничтожает грибки, бактерии и вирусы, лечит от простуды и головных болей. Витамины и микроэлементы, которыми богат напиток, усваиваются организмом полностью, в отличие от их синтетических аналогов. Фермер утверждает, что эффект продукта можно сравнить с регулярными прогулками по свежему хвойному лесу, которых жителям больших городов так не хватает.

Мы — это то, что мы едим. Такая простая истина порой забывается, когда человек задает стресс от осенне-зимнего сезона и нехватки витаминов вкусными, но вредными продуктами.

Сделайте пищу своим другом и позвольте ей помочь оздоровить ваш организм, насытить его витаминами и укрепить иммунитет. И вскоре вы заметите, что простуды обходят вас стороной, вы стали лучше высыпаться и лучше себя чувствовать.

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