Портфель розничных кредитов банка «Открытие» в Иркутской области превысил 6 млрд рублей

С начала 2023 года портфель розничных кредитов банка «Открытие» в Иркутской области увеличился на 14% и достиг 6,6 млрд рублей. В том числе, новые выдачи заемных средств населению составили 2,4 млрд рублей. Это вдвое больше объемов выдач аналогичного периода 2022 года.

44% розничного кредитного портфеля приходится на ипотеку - 2,9 млрд рублей (рост с начала года на 17%). При этом объем новых выдач увеличился более чем в два раза – до 838 млн рублей. Более 200 семей из Иркутска и области стали обладателями собственного жилья, благодаря ипотеке от банка «Открытие». Более 52% от общего объема выдач пришлось на кредиты, выданные по государственным программам (Госпрограмма 2020, Семейная и IT-ипотека).

Портфель потребительских кредитов с начала года вырос на 5% - до 2,5 млрд рублей. При этом объем выдач по потребительским кредитам за 9 месяцев 2023 года увеличился в 1,6 раз – до 915 млн рублей.

Портфель кредитных карт за 9 месяцев увеличился на 19% - до 248 млн рублей. Количество таких карт, выданных в Иркутской области с начала года, выросло на 5% - до 2 153 штук. Кроме того, компаниям и предприятиям региона банк выдал около 3 800 зарплатных карт.

Хорошую динамику показало и автокредитование. Так, на 1 октября 2023 года портфель автокредитов вырос на 26% - до 1,1 млрд рублей. При этом объем новых выдач увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и составил 668 млн рублей, а количество автокредитов увеличилось в 1,4 раза – до 453 штук.

«В 2023 году нам удалось обеспечить значительную положительную динамику по всем показателям розничного бизнеса банка в регионе. Этому способствовало несколько факторов: стремление людей, несмотря на рост ключевой ставки, решить свои неотложные материальные задачи с помощью банковских кредитов, а также современные, удобные и понятные банковские предложения от банка «Открытие». Стабильно качественный сервис и высокая технологичность предлагаемых продуктов неоднократно отмечаются нашими клиентами в их отзывах о банке», - комментирует заместитель управляющего банком «Открытие в Иркутской области Дмитрий Степаняк.

Вместе с тем отмечается рост спроса на депозиты и накопительные счета как на наиболее консервативные и надежные инструменты сбережения средств. Так, с начала года портфель всех привлеченных средств от населения региона увеличился почти на 40% - до 6,7 млрд рублей, в том числе, объем средств на вкладах вырос на 27% - до 3,5 млрд рублей, на накопительных счетах – в полтора раза - до 3,2 млрд рублей.