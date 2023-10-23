Оплата долями может простимулировать теневой банкинг

BNPL-сервисы несут риски масштабирования теневого кредитования, заявили «Известиям» в Центробанке.

Рынок BNPL (Buy Now Pay Later) в России пока невелик – он составляет порядка 1% сегмента POS-кредитования (займов, выданных непосредственно в торговых точках), сообщили «Известиям» в Центробанке. Но он развивается достаточно интенсивно: у крупнейших операторов виден рост в районе 40% на конец июля по сравнению с началом 2023-го, причем как в числе пользователей, так и в размере портфеля, сообщили в регуляторе.

– Мы хотим, чтобы этот сервис, в целом полезный для человека, был максимально прозрачным и была возможность контролировать потенциальные риски. Среди них – нерегулируемый размер штрафов за просрочку, низкая степень информированности потребителя о возникающих обязательствах, неконтролируемый рост долговой нагрузки заемщиков, – указали в ЦБ.

Кроме того, есть риски роста масштабов shadow banking – теневого кредитования, подчеркнули в Банке России. Отсутствие регулирования этого рынка привлекает к нему в том числе внимание клиентов, которые ищут способы минимизировать обязанности, установленные законом о потребительском займе.

Как отмечается в исследовании Frank RG, понятие BNPL на российском рынке может использоваться и в качестве описания любых схожих по механике продуктов. Поэтому «некоторые МФК и МКК используют понятие BNPL и для своих продуктов, которые не охватывают все основные компоненты BNPL-сервиса», говорится в исследовании.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска заявил в своем Telegram-канале, что города с населением 50–250 тыс. человек могли бы стать точками регионального роста при наличии «разумных» программ поддержки малого и среднего бизнеса. Но, по его словам, пока ставки по кредитам сохраняют минимальные значения в 16%, а прибыль «тотально изымается экспортными пошлинами», об этом «не стоит и мечтать».

– Сегодняшняя политика тотального изъятия средств у граждан через запредельные ставки и поборы у частного бизнеса не сделает нашу страну богаче, а эти города процветающими, – написал он.

Олег Дерипаска в качестве «самого простого пути» выхода из этой ситуации предложил «прекратить давить деловых людей» и «обратиться к успешным с просьбой взять по одному городу и превратить в город-сад». По его словам, многие откликнулись бы на такое предложение.