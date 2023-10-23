Единое время запрета на шум определят в России

Закон внесут в Госдуму 23 октября, выяснили «Известия».

В России планируют установить для всех регионов время запрета на шум с 23:00 до 7:00. Документ также определяет единое время для шумных строительных работ – с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Обновленный и доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму в понедельник, 23 октября.

Пока каждый регион устанавливает время самостоятельно. К примеру, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в любой день, а в Подмосковье – с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

Новый проект предполагает, что жильцы смогут «выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний (УК) для проведения профилактики и фиксации противоправных действий нарушителей тишины».

В Иркутской области шуметь в квартирах запрещено с 7:00 до 23:00. Исключение составляет проведение строительно-монтажных, аварийных и спасательных работ. Нарушение общественного порядка влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей, на должностных лиц – от 1500 до 3000 рублей, на юридических лиц – от 3000 до 5000 рублей.