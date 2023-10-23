Россияне готовы покупать электрокары без гарантии

Параллельный импорт опережает официальных дилеров, пишут «Известия».

– Кривая продаж электромобилей «улетает в космос», – говорит директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. – В сентябре было продано 1757 новых электромобилей, что в восемь с лишним раз больше, чем в сентябре прошлого года. За девять месяцев этого года продажи новых «электричек» достигли 8752 машин – пятикратный рост.

Героем сентября стала марка Zeekr (принадлежит Geely): 648 автомобилей за сентябрь, рост – в 324 раза.

Это обеспечило ей лидерство в своем сегменте, кроме того, впервые бренд электромобилей попал в топ-25 российского рынка. Марка при этом недешевая. Лифтбек 001, на который и приходится большая часть спроса, у одного из ведущих автодилеров стоит от 8,8 млн рублей, минивэн 009 обойдется в 14 млн рублей, а кроссовер X оценили в 6 млн рублей минимум. Мелкие игроки предлагают эти же электромобили дешевле.

По результатам девяти месяцев Zeekr пока третья (1378 машин). Лидирует VW, который по популярности превосходит и российские электромобили Evolute (1410), и официально представленные Voyah (513). Tesla постепенно уступает китайцам – 1006 машин и четвертое место.

– Может быть, в этом году мы увидим преодоление планки в 2000 автомобилей в месяц и точно по результатам года преодолеваем отметку в 10 тыс., которая казалась триггерной. Реально может получиться 12-12,5 тыс. машин по году, – считает директор «Автостата».

Ранее эксперты рассказали, что как минимум в два раза дешевле обойдутся поездки на Байкал, если поехать туда на электромобиле, а не на бензиновом авто. К такому выводу пришли специалисты компании Эн+, которые просчитали стоимость путешествий по наиболее популярным в регионе маршрутам. Так, например, поездка из Иркутска в ближайшую Листвянку и обратно обойдется всего в 307 рублей.

Эн+ подготовила пять маршрутов для путешествий на электрокарах по Иркутской области. Все локации располагают быстрыми зарядными станциями компании, которые позволяют планировать путешествия комфортно и без рисков.

Специалисты просчитали протяженность каждого маршрута туда-обратно, а также затраты при разных сценариях путешествия: при использовании только зарядных станций или при подзарядке от домашней розетки в Иркутске и использовании ЭЗС далее по маршруту. Для удобства все станции доступны в мобильном приложении EV-Time, а оплатить зарядную сессию можно банковской картой.