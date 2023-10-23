Всего с прямым видом на Кремль в Москве продается 25 квартир

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали предложение квартир и апартаментов в Москве с прямым видом на Кремль и выяснили, за сколько продаётся самый доступный объект.

В октябре 2023 года на вторичном рынке недвижимости Москвы экспонируется 46,2 тыс. квартир и апартаментов. Объем предложения объектов с прямым видом на Кремль составляет всего 0,05% или 25 единиц. При этом в ЦАО Москвы объём предложения с такой опцией составляет всего 22 квартиры.

За год объём предложения квартир и апартаментов на вторичном рынке недвижимости столицы с прямым видом на Кремль сократился на 6 единиц.

Сегодня самая доступная квартира с видом на Кремль продается за 18 млн рублей. В рамках этого бюджета можно приобрести 2-комнатную квартиру площадью 53 кв. м., которая располагается на 12 этаже. Объект располагается в шаговой доступности от метро «Марьина роща».

Самая доступная квартира с прямым видом на Кремль, которая располагается в ЦАО столицы, сегодня продается за 42 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести квартиру площадью 44 кв. м., рядом с метро «Пушкинская». Квартира располагается на 12-м этаже 13-этажного здания.

Самый дорогой объект с прямым видом на Кремль сегодня экспонируется за 291 млн рублей. В рамках этого бюджета можно приобрести 3-комнатную квартиру площадью 181 кв. м., которая располагается в районе Якиманка.

На данный момент самый близкий к Кремлю и с видом на него лот продаётся за 77 млн рублей. Это трёхкомнатный объект площадью 87 кв. м., который находится всего в 405 метрах от стен Кремля.