Под влиянием рекламы иркутяне чаще всего покупают продукты, косметику, технику и одежду

3 октября рекламщики России отмечают свой профессиональный праздник. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, какие товары и услуги приобретают под влиянием рекламы иркутяне и какой рекламный ролик произвел на них наибольшее впечатление. В открытых опросах приняли участие экономически активные граждане.

Мы попросили вспомнить, какой последний товар или услугу иркутяне купили под влиянием рекламы. Выяснилось, что чаще всего это продукты питания (8%). В топ-3 также вошли косметика, парфюмерия и средства по уходу (6%), бытовая, аудио- и видеотехника, одежда и обувь (по 5%). 3% респондентов реклама стимулировала к покупке электроники, по 2% — к покупке сладостей и лекарств. По 1% под влиянием рекламы покупают товары для детей, безалкогольные напитки и бытовую химию. Среди других товаров и услуг — обучающие курсы, игры, книги, кухонные принадлежности, товары для домашних животных, спортивный инвентарь, мебель, канцтовары, автозапчасти.

Женщины под влиянием рекламы чаще всего покупают косметику, парфюмерию, средства по уходу и одежду и обувь. Мужчины — продукты питания и гаджеты.

55% горожан не связывают покупки с влиянием рекламы.

Вспоминая впечатлившие их рекламные ролики, большинство говорило о социальной рекламе (5%). Для 2% самая запоминающаяся — веселая и смешная реклама. Говоря о конкретных брендах, наибольшее впечатление на горожан произвела реклама мороженого «Чистая линия», банка «Империал», Coca-Cola, сервисов Яндекса и СБЕРа, МММ, Mercedes, МТС, Ozon и Pepsi (по 1%). 59% респондентов испытывают к рекламе только раздражение.