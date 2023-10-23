ИНК начинает прием заявок на грантовый конкурс «Энергия родной земли»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) открыла прием заявок на ежегодный грантовый конкурс «Энергия родной земли». Примем заявок продлится до 5 декабря 2023 года.

Некоммерческие организации, бюджетные, общественные организации Усть-Кутского, Нижнеилимского, Киренского, Катанского районов, Мирнинского района Республики Саха (Якутия) могут подать заявку на сайте inkgrant.ru .

Средства гранта должны быть использованы на реализацию социально-значимых проектов в сфере образования, спорта, культуры, экологии, сохранения традиционной культуры, поддержки местных коренных сообществ и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году также появились новые направления конкурса, предусмотренные Национальным инклюзивным договором, к которому ИНК присоединилась в октябре 2023 г. Это создание доступной среды и условий для людей с ограниченными возможностями.

Планируется, что в 2024 г. будет вдвое увеличен грантовый фонд, что позволит поддержать большее количество проектов.

– В этом году стартует пятый юбилейный грантовый конкурс «Энергия родной земли». Для нас это еще одна возможность поддержать проекты, которые улучшат качество жизни на территории региона. С 2019 года мы поддержали более 30 инициатив, многие из них выросли в большие успешные проекты. С этого года мы также приглашаем к участию жителей Республики Саха (Якутия). Расширение географии позволит нам поддержать еще больше перспективных инициатив людей, направленных на улучшение качества жизни в своих городах и селах, – отметил управляющий директор по правовой работе и региональной политике, член Правления ИНК Евгений Милов.

Победители грантового конкурса будут определены в конце декабря 2023 года. Вместе с финансированием проекта они получат методическую и экспертную поддержку.