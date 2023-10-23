Количество операций с дирхамами ОАЭ в Сбере достигло 9,5 тысяч в сентябре

Купить и продать валюту ОАЭ теперь можно в 334 офисах в 144 городах страны.

Дирхам вошёл в четвёрку самых популярных валют банка, с которыми клиенты совершают операции. За полгода объемы операций с этой валютой выросли в 3 раза.

«Дирхам ОАЭ — дружественная валюта, которая всё больше привлекает внимание туристов и тех, кто рассматривает валюту для вложений. В России спрос на дирхамы растёт: в сентябре количество операций с этой валютой достигло 9,5 тысяч. Поэтому банк увеличил число офисов для обмена наличных дирхамов. Теперь их 334, а находятся они в Москве, Санкт-Петербурге и ещё 142 российских городах», — Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка.

1 доллар равен 3,6725 дирхама ОАЭ уже несколько десятилетий. Поэтому валюту покупают не только для поездок в эту страну, но и для диверсификации сбережений.