Сбер финансирует 54% российского экспорта и 33% импорта страны

Зампред Сбербанка Анатолий Попов на форуме «Сделано в России»: Сбер лидирует среди российских банков по размеру поддержки ВЭД по госпрограммам.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов выступил сомодератором сессии «Финансовый рынок для реального сектора», которая прошла на Международном экспортном форуме «Сделано в России».

В дискуссии также приняли участие гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков, главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский и гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа.

Участники сессии обсудили, какие продукты может предложить финансовый рынок российским предприятиям, чтобы повысить конкурентоспособность отечественной продукции для выхода на международные рынки.

Анатолий Попов рассказал, что Сбер финансирует более 54% российского экспорта и 33% импорта страны. Клиенты, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), получили кредитную поддержку в банке на сумму более 7 трлн рублей. Что касается финансирования ВЭД по госпрограммам, Сбер — лидер в этом сегменте среди российских банков. Общий объём финансирования по госпрограммам — 450 млрд рублей. В частности, по поддержке приоритетного импорта доля Сбера превышает 50%, а по ряду товарных категорий (например, жизненно важные медицинские товары), банк финансирует более 95% импорта страны.

«Сбер готов оказать поддержку российскому бизнесу по всем направлениям внешнеэкономической деятельности. Ведь успех бизнеса наших клиентов — наш главный приоритет. Сейчас три основных направления работы по линии ВЭД — Китай, Индия и Турция. Именно эти страны в нынешнюю эпоху турбулентности продолжают плодотворное сотрудничество с Россией. Сбер активно работает со всеми этими государствами. Например, недавно в Индии наш банк получил брокерскую лицензию, а также открыл новый офис в Мумбаи. Я уверен, что в ближайшие несколько лет банковскому сектору России и компаниям, которые занимаются ВЭД, понадобится креатив. Надо будет искать новые варианты расчётов. В любом случае, задача государства и всего финансового сектора нашей страны — обеспечить безопасность, надёжность и защищённость всем участникам внешнеторговой деятельности», — Анатолий попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Как отметил Анатолий Попов, приоритеты банков кардинально изменились. Если раньше одной из ключевых функций банковского сообщества было обеспечение связи международного капитала и внутреннего с точки зрения привлечения средств, то теперь банки сами — источник привлечения капитала для промпредприятий. При этом основная задача банков сейчас — максимально быстро нарастить корреспондентские отношения в национальных валютах, как альтернативу доминирующей ранее модели расчётов в долларах и евро. По итогам 9 месяцев 2023 года прирост оборотов в национальных валютах в Сбере составил уже 62% относительно аналогичного периода прошлого года.

По словам Анатолия Попова, новые вызовы диктуют необходимость новых решений в финансировании клиентов, поддержании устойчивой платёжной инфраструктуры и инвестировании стратегических проектов. Значимые внешнеэкономические проекты могут быть реализованы только с грамотно выстроенным комплексом финансовых мер. Именно кооперация и тесное взаимодействие банков и реального сектора, экспортёров и импортеров позволит нарастить внешнеэкономический потенциал страны.