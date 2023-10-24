Работники Иркутской области стали чаще чувствовать угрозу увольнения, но не все

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела традиционный опрос среди трудоустроенных соискателей из Иркутской области и выяснила, насколько стабильно они ощущают себя на текущем месте работы и чувствуют ли угрозу увольнения.

В третьем квартале 2023 года 75% трудоустроенных соискателей из Иркутской области считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению – эти респонденты ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе. По Сибирскому ФО доля таких соискателей еще выше, и составила 76%, по России – 73%.

Тем не менее, по сравнению со вторым кварталом, доля иркутян, уверенных в том, что работодатель не уволит их, сократилась на 3%.

Как правило, наиболее стабильно на текущем рабочем месте ощущают себя представители профессиональных сфер «Добыча сырья» (сразу 94% говорят, что для них нет угрозы увольнения по инициативе работодателя), а также «Наука, образование» (80%), «Строительство, недвижимость» (78%) и «Производство, сервисное обслуживание» (77%).

Добавим, что еще 6% соискателей из Иркутской области, которые на момент опроса имели работу, затруднились дать ответ и оценить серьезность угрозы увольнения.

20% трудоустроенных соискателей-иркутян полагают, что на текущем месте работы для них существует реальная угроза увольнения по инициативе работодателя. Причем доля тех, кто опасается остаться без работы, выросла: так, во квартале 2023 года угрозу увольнения испытывали 16% респондентов из региона, т.е. на 4% меньше.

В целом по России подобные опасения и неуверенность продемонстрировали 18% опрошенных, а по Сибирскому федеральному округу – 15%. Среди них чаще всего встречаются представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» (29% заявили об угрозе увольнения), «Юристы» (25%) и «Управление персоналом, тренинги» (23%).