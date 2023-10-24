Точки контроля на заводах обяжут создавать пищевиков

Продукты предлагается проверять в течение всего производственного процесса, сообщают «Известия».

Предприятия по выпуску пищевой продукции должны будут организовать на заводах точки ее проверки в течение всего производственного процесса. Среди них могут быть анализ товаров на содержание инородных предметов, контроль за соблюдением температуры при замораживании продуктов, оценка продолжительности тепловой обработки при приготовлении блюд и многое другое.

Речь идет о соблюдении так называемых принципов ХАССП (HACCP – Hazard analysis and critical control points; система управления рисками на производстве пищевой продукции). Это станет своего рода альтернативой существующим в советское время отделам технического контроля (ОТК).

Роскачество предложило Роспотребнадзору сделать обязательную сертификацию производств на соблюдение этих принципов. Если пищевики откажутся от таких правил, то Роспотребнадзор должен получить право на проверки этих заводов. Об этом сказано в письме Роскачества в службу, «Известия» ознакомились с ним. Сейчас во время своих проверок качества организация сталкивается с тем, что производители не соблюдают принципы ХАССП.

Ранее эксперты сообщили о том, что работники Иркутской области стали чаще чувствовать угрозу увольнения, но не все. Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела традиционный опрос среди трудоустроенных соискателей из Иркутской области и выяснила, насколько стабильно они ощущают себя на текущем месте работы и чувствуют ли угрозу увольнения.

В третьем квартале 2023 года 75% трудоустроенных соискателей из Иркутской области считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению – эти респонденты ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе. По Сибирскому ФО доля таких соискателей еще выше, и составила 76%, по России – 73%.

Тем не менее, по сравнению со вторым кварталом, доля иркутян, уверенных в том, что работодатель не уволит их, сократилась на 3%.

Как правило, наиболее стабильно на текущем рабочем месте ощущают себя представители профессиональных сфер «Добыча сырья» (сразу 94% говорят, что для них нет угрозы увольнения по инициативе работодателя), а также «Наука, образование» (80%), «Строительство, недвижимость» (78%) и «Производство, сервисное обслуживание» (77%).