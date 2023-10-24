Дефицит квартир возник на рынке аренды

Цены за два месяца выросли на 10-15%, выяснили «Известия».

– В этом году помимо традиционного сезонного скачка спроса на рынке аренды, который ежегодно происходит в августе – середине октября, наложился еще фактор изменения доступности ипотечных кредитов, – сказала директор департамента аренды компании Ольга Павлинова.

Люди все чаще откладывают покупку вторичного жилья и снимают квартиры.

Высокие проценты по ипотеке обусловлены ключевой ставкой Центробанка, пояснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

– Если речь идет не о льготных программах ипотеки, ставки составляют в среднем порядка 15%. В таких условиях, конечно, выгоднее брать квартиру в аренду и ждать каких-то сигналов ЦБ о снижении, что люди и делают, – сказал депутат.

Ранее стало известно, что 30% домов забронировано в Подмосковье на Новый год. По данным опроса ЮMoney, большинство опрошенных – 60% – будут отмечать Новый год дома. В новогоднее путешествие поедут лишь 15% опрошенных, а 8% россиян планируют встретить Новый год за городом или на даче. Ещё 7% респондентов пойдут в гости, а 5% проведут новогоднюю ночь на городских площадках. Остальные опрошенные пока ничего не планировали.

Больше половины россиян – 58% – планируют отмечать Новый год с семьёй. В одиночестве собираются праздновать 18% опрошенных, в компании друзей – 15%. Ещё 5% респондентов встретят 2024 год с котом или с собакой, а 4% пока не решили.

Почти половина – 49% россиян – планирует в новогодние праздники есть, спать и смотреть телевизор. А 31% опрошенных хотят встретиться с друзьями или родственниками. Ещё 17% будут гулять по новогодним ярмаркам, кататься на коньках и на горках, 13% собираются посетить баню или в аквапарк, 12% планируют ходить в кино, театры или по торговым центрам. Выбраться в соседний город хотят только 8%.