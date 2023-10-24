Альфа-Банк вошёл в ТОП-100 мировых банков по количеству платежей

Международное аналитическое агентство Nilson Report опубликовано рейтинг банков по числу обработанных карточных платежей. За год Альфа-Банк поднялся с 73-го на 65-е место в мировом рейтинге. Альфа-Банк нарастил бизнес экваринга на 60%.

Альфа-Банк показал самый значительный годовой прирост количества обработанных платежей. По данным Nilson Report, в 2022 году через его POS-терминалы прошел 1 млрд платежей, а в 2021 году — 638 млн платежей.

«В Альфа-Банке направление эквайринга одно из самых динамичных. Банк растет темпами выше рынка, как в торговом, так и в интернет-эквайринге. Альфа-Банк активно представлен во всех сегментах: в малом, среднем и в крупном корпоративном бизнесе», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.