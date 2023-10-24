Альфа-Банк выдал за третий квартал экспресс-гарантии на сумму 61,3 млрд рублей

За третий квартал 2021 года Альфа-Банк выдал 20 498 гарантий на общую сумму 61,3 миллиарда рублей. Это значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, который составил 60%. Общий портфель экспресс-гарантий банка превысил отметку в 145 миллиардов рублей.

«Альфа-Банк предоставляет лучшие условия и сервис для своих клиентов, особенно тех, которые занимаются выполнением государственных заказов. Поддержка таких клиентов является одним из важных направлений для банка. Наша команда продолжает работать над упрощением процедур выдачи гарантий при помощи продвинутой аналитики, также их можно получить онлайн в приложении и интернет-банке Альфа-Бизнес, что позволяет нам обеспечивать выдачу большего количества экспресс-гарантий», — отметил Александр Попов, руководитель департамента гарантийного бизнеса и контрактного финансирования Альфа-Банка