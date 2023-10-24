Мошенники взялись за учителей и врачей

Злоумышленников интересуют личные данные госслужащих, выясняли «Известия».

Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области, сегодня фиксируется рост попыток мошенничества, направленных на получение персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений. Интересует злоумышленников и другая конфиденциальная информация об их деятельности.

По данным УФСБ, мошенники используют «подмену телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях», таким образом выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. Они связываются с потенциальными жертвами, посылая им фейковые запросы в мессенджерах. При этом злоумышленники пытаются обмануть даже руководство государственных учреждений. От него требуют предоставить анкетные данные сотрудников, а также сведения, связанные с их доходами. Получив эту информацию, аферисты выходят на контакт непосредственно с работниками государственных учреждений – им лгут о проверке, которая якобы проводится правоохранительными органами.

«Используя методы психологического воздействия, [мошенники] склоняют граждан совершить необоснованные финансовые операции в пользу мошенников, в том числе убеждают оформить кредиты в банковских учреждениях либо совершить сделки по продаже имущества», – подчеркнули в пресс-службе УФСБ, отметив, что органы безопасности не используют соцсети для получения служебной информации.

Ранее ВТБ составил портрет клиентов, которые попадались на уловки мошенников. В этом году соотношение женщин и мужчин оказалось примерно одинаковым – 50,4% против 49,6%, в прошлом году доля женщин составляла 52%. Средний возраст «жертвы» составил от 35 до 44 лет.

По данным исследования ВТБ, женщины чуть чаще подвергаются атакам мошенников, – в 50,4% случаев. Наибольшее количество атак приходится на банковских клиентов в возрасте от 35 до 44 лет (25,4%). Доля клиентов от 45 до 54 лет снизилась и стала занимать около 21%, от 55 до 64 лет – 17%, от 25 до 34 лет и люди старшего поколения (от 65 лет) – по 14%. Молодежи стали звонить больше – доля клиентов в возрасте до 25 лет выросла с 4 до 8%.

Большинство «жертв» проживают в Москве (20,4%), Московской области (8,5%) и Санкт-Петербурге (6,6%). Мошенническая активность также высока в Новосибирской (3,9%) и Самарской областях (3,5%), Краснодарском крае (3,2%), Свердловской области (3,2%). Менее 1% мошеннических случаев приходится на Оренбургскую область, Ханты-Мансийский АО, Омскую, Вологодскую, Мурманскую области, Приморский край, Республику Бурятия.